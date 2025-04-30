Жители России смогут увидеть звездопад 6 мая

Метеоритный поток Эта-Аквариды, который иначе называют Майскими Акваридами, достигнет своего максимума 6 мая. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.
За час можно будет видеть около 40 метеоров. Астрофизики порекомендовали следить за звездами ранним утром.
В этом году метеорный поток Майские Аквариды действует с 19 по 28 мая, однако пик его придется на ранее утро 6 мая. Радиант будет виден c 04:30 по Москве и до рассвета.
29 марта жители центральных и северо-западных районов России смогли увидеть частное солнечное затмение.
Научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин рассказал, что возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной может привести к мощному взрыву мощностью около восьми мегатонн и последующему метеоритному «дождю» на Земле. При этом Еленин подчеркнул, что вероятность столкновения астероида с нашей планетой постоянно пересчитывается с учетом новых полученных данных.
При этом, по старым данным, астрономы заявили, что астероид может столкнуться с Землей в 2032 году с шансом 3,1 процента. «Вечерняя Москва» разобралась, действительно ли стоит бояться катастрофы.