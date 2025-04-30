Путин выступил на просветительском марафоне общества «Знание».
Часть граждан Франции принимает участие в специальной военной операции на стороне России, входя в состав подразделения, которое носит название «Нормандия-Неман». Такое заявление глава государства Владимир Путин сделал во время выступления на марафоне «Знание. Первые». Он отметил, что на Западе всегда находились люди, разделяющие российские принципы и ценности. Главные заявления Российского лидера — в материале URA.RU.
Заявления Путина о ВОВ.
Президент России Владимир Путин выступил на марафоне «Знание. Первые’Фото: Александр Казаков / РИА Новости.
Чем схожи ВОВ и СВО.
Путин заявил, что появление немецких танков на территории Украины вызывает ассоциации с событиями Великой Отечественной войны. Он отметил, что подобные параллели неизбежны для россиян, учитывая исторический опыт страны.
Часть истории про ВОВ передалась от мамы.
Путин заявил, что основную информацию о событиях Великой Отечественной войны он узнал от своей матери. Глава государства подчеркнул значимость передачи исторических знаний между поколениями внутри семьи. По словам Путина, его мать рассказывала ему о пережитых трудностях, особенно связанных с периодом блокады, когда отец находился на фронте.
Ценой победы в ВОВ можно определить будущее России.
Российский лидер подчеркнул, что для правильного определения будущего страны и расстановки приоритетов необходимо осознать, какой ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне. Только осознав масштаб этих жертв и усилий, можно понять, кем мы являемся, откуда пришли и что собой представляет наша страна, отметил Путин.
Что происходит в Курской области на данный момент.
Президент России поговорил со школьниками во время просветительского марафона «Знание. Первые’Фото: Александр Казаков / РИА Новости.
ВСУ прячутся по подвалам в Курской области.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины были вытеснены с территории Курской области, однако некоторые небольшие подразделения продолжают оставаться в укрытиях и обращаются с просьбами об эвакуации. Президент отметил, что представители противника по-прежнему скрываются «по щелям, по подвалам».
Он добавил, что разрозненные группы ВСУ просят их эвакуировать. По словам Путина, ВС РФ предлагают солдатам противника сдаться.
В Курской области могут построить мемориал.
Путин выразил поддержку инициативу по созданию мемориала в Курской области в честь волонтеров, погибших при оказании помощи местному населению. С соответствующим предложением к главе государства обратилась одна из участниц просветительского марафона общества «Знание».
В ходе обсуждения Владимир Путин подчеркнул, что, хотя волонтерское движение активно развивается во всем мире, в России оно приобрело уникальные черты. По словам президента, особенность российских добровольцев заключается в их глубоком чувстве долга и ответственности.
Отношения России и Европы.
Путин считает, что России нужны свои сторонники в Европе и АмерикеФото: Александр Казаков / РИА Новости.
Отношения у РФ и Европы наладятся.
Глава государства выразил надежду на скорое возобновление сотрудничества между Россией и европейскими странами. Путин подчеркнул, что не сомневается в возможности восстановления отношений с Европой. По его словам, важную роль в этом процессе играют люди — воспитанные и сформировавшиеся, на которых можно положиться при налаживании и укреплении двусторонних связей.
России нужны союзники в Европе и США.
Российский лидер также выразил мнение о необходимости формирования в Европе и Соединенных Штатах группы сторонников России, которую он охарактеризовал как «интернационал победителей». По его словам, сегодня России важно наладить взаимодействие с единомышленниками на Западе, разделяющими схожие взгляды. Путин отметил, что таких людей немало, и подчеркнул значимость консолидации усилий.
Некоторые граждане Франции воюют в зоне СВО на стороне России.
Некоторые граждане Франции принимают участие в специальной военной операции на стороне России, входя в состав формирования, действующего под названием «Нормандия-Неман». Президент подчеркнул, что на Западе всегда находились люди, разделяющие российские взгляды и ценности.
Что такое Россия.
Россия — это прежде всего люди, а их внутренний мир формируется историями героизма, заявил ПутинФото: Александр Казаков / РИА Новости.
Россия — это не просто территория, а люди.
Россия — это не только территория, но и прежде всего люди, а их внутренний мир формируется историями героизма, которые становятся известны благодаря произведениям искусства, заявил Путин. Также он отметил, что значительная часть знаний об истории приходит из учебников, однако широкая публика узнает о героических событиях через творчество выдающихся писателей, кинематографистов, музыкантов и художников.
Президент добавил, что особенно важно, чтобы современные деятели искусства обращались к теме героизма в своем творчестве. Он также обратил внимание на то, что и в мирной жизни есть немало важных и интересных страниц, которыми Россия гордилась в прошлом и будет гордиться в будущем.
Россия — нация победителей.
Президент выразил мнение, что россияне являются нацией победителей. Российский лидер отметил, что под нацией имел в виду все этносы бывшего Советского Союза и России. По его словам, проигравшие нации пытаются активно РФ что-то навязать и извратить историю.
Президент объяснил разницу между патриотизмом и нацизмом.
Национализм, по мнению Путина, является начальным этапом на пути к нацизму. Он подчеркнул его принципиальное отличие от патриотизма. По его словам, патриотизм не предполагает враждебного отношения к другим народам, в отличие от национализма, который строится не только на любви к своему этническому сообществу, но и на неприятии или ненависти к представителям других национальностей. Он призвал подходить к оценке происходящих событий беспристрастно, руководствуясь объективной информацией и реальными фактами, а не предвзятыми страхами или предубеждениями.
Путин рассмотрит инициативу по созданию программы развития в области культуры и искусстваФото: Александр Казаков / РИА Новости.
Программы развития в сфере культуры для ветеранов СВО.
Путин заявил о готовности рассмотреть инициативу по созданию программы развития в области культуры и искусства, ориентированной на ветеранов и участников специальной военной операции. Во время встречи один из военнослужащих обратился к главе государства с предложением реализовать подобный проект для поддержки участников СВО.
Глава государства также подчеркнул, что будет предпринято все необходимое для поддержки молодых, талантливых и активных людей, готовых служить стране и помогать окружающим не только с помощью оружия, но и собственных способностей, способствуя достижению победы. Путин поблагодарил военнослужащего за инициативу.
Путин дал согласие на встречу с представителями движения «Бессмертный полк’Фото: Александр Казаков / РИА Новости.
Путин решил встретиться с координаторами «Бессмертного полка» в Испании.
Российский лидер дал согласие на встречу с представителями движения «Бессмертный полк» в Испании. С инициативой о проведении личной беседы к российскому лидеру обратилась Виктория Самойлова, координатор международного движения «Бессмертный полк» в Испании и организатор памятных шествий в Мадриде.
В начале переговоров глава государства поприветствовал Самойлову на испанском языке, произнеся: «Buenos d? as». В ответ координатор сообщила, что у участников «Бессмертного полка» в Испании давно была мечта встретиться с президентом, чтобы рассказать о своей работе, а также выразить признательность за усилия по сохранению исторической справедливости и правды.