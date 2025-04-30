Участие французов в СВО, Россия нуждается в поддержке Европы: заявления Путина в преддверие 9 Мая

Национализм, по мнению Путина, является начальным этапом на пути к нацизму. Он подчеркнул его принципиальное отличие от патриотизма. По его словам, патриотизм не предполагает враждебного отношения к другим народам, в отличие от национализма, который строится не только на любви к своему этническому сообществу, но и на неприятии или ненависти к представителям других национальностей. Он призвал подходить к оценке происходящих событий беспристрастно, руководствуясь объективной информацией и реальными фактами, а не предвзятыми страхами или предубеждениями.