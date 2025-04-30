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Юный поисковик Назаров рассказал о разговоре с Путиным

Егор Назаров сообщил, что захотел стать военнослужащим после встречи с десантником.
Источник: Аргументы и факты

Юный участник поискового отряда «КитежЪ» Егор Назаров сообщил, что ему было очень приятно услышать от Владимира Путина на марафоне «Знание. Первые» о большом уважении к труду поисковиков, пишут «Известия».

Егор Назаров подошел к Владимиру Путину после окончания встречи главы государства с участниками марафона. Собеседник издания рассказал, что поблагодарил российского лидера, в том числе за внимание к работе поисковиков и за страну.

Он также отметил, что захотел стать военнослужащим, когда к его отцу в автосервис пришел на работу десантник. Впоследствии мальчик увидел бойца в школе на 1 сентября. Тогда Егор Назаров узнал его историю.

«Я проникся его историей, стал понимать, насколько важно и нужно защищать свою Родину», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пообщался с Егором Назаровым на марафоне «Знание. Первые». После небольшого разговора глава государства обнял мальчика и попросил передать его родителям большой привет.