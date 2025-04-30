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Киркоров не явился на суд по миллионному иску в свой день рождения

Певец Филипп Киркоров не пришел на очередное заседание в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается его иск к местному предпринимателю на сумму в 11 миллионов рублей. Как сообщают telegram-каналы, причиной неявки стало то, что сегодня артист отмечает свой 58-й день рождения.

30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет.

Певец Филипп Киркоров не пришел на очередное заседание в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается его иск к местному предпринимателю на сумму в 11 миллионов рублей. Как сообщают telegram-каналы, причиной неявки стало то, что сегодня артист отмечает свой 58-й день рождения.

«Киркоров не явился на заседание суда, так как 30 апреля у него день рождения. Ранее певец подал иск против мастера по отделке полов, утверждая, что работы в его московской квартире выполнены некачественно, что и стало основанием для судебного разбирательства», — передает telegram-канал «Mash на Мойке».

Представители истца уточнили, что претензии Киркорова связаны с существенными недостатками в отделке каменного пола: массовые сколы, трещины, зазоры. Якобы экспертиза подтвердила нарушения при выполнении работ, а сам предприниматель игнорировал досудебные претензии. Каменщик с обвинениями артиста не согласен и рассчитывает на проведение независимой экспертизы. Суд назначит очередное заседание на май.