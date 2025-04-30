Киркоров не явился на суд по миллионному иску в свой день рождения

«Киркоров не явился на заседание суда, так как 30 апреля у него день рождения. Ранее певец подал иск против мастера по отделке полов, утверждая, что работы в его московской квартире выполнены некачественно, что и стало основанием для судебного разбирательства», — передает telegram-канал «Mash на Мойке».