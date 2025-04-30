Министр МВД Беларуси сказал, что амнистия к 80-летию Победы займет полгода

На реализацию мероприятий по амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне уйдет около шести месяцев, заявил глава МВД Беларуси Иван Кубраков. Об этом сообщает sputnik.by.
Напомним, Палата представителей Национального собрания в среду, 30 апреля, в двух чтениях приняла законопроект об амнистии. По предварительным данным, под нее попадут около восьми тысяч граждан, осужденных за различные преступления. Далее проект закона должны одобрить сенаторы, а затем — подписать президент страны.
«Полгода отведено на реализацию амнистии после вступления закона в силу», — сказал Кубраков во время представления законопроекта в Овальном зале.
По его словам, этого времени будет достаточно для проведения всех необходимых мероприятий — это показывает опыт предыдущих амнистий.
Министр уверен, что новая амнистия положительно скажется на поведении осужденных, но вышедшие на свободу лица не останутся без внимания правоохранителей — они будут находиться под контролем сотрудников органов внутренних дел.
Также Кубраков уточнил, что, как показали предыдущие амнистии, единицы из освобожденных позже снова нарушили закон. Это говорит о том, что люди действительно ценят предоставленный им шанс стать на путь исправления.
Ранее МВД Беларуси раскрыло подробности законопроекта об амнистии к 80-летию Победы.
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