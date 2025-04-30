«Я очень благодарен»: Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать

Работать невозможно без доверия людей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках интервью во время съемок документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
— Я очень благодарен людям за то доверие, которое они мне оказывают. Без этого ни жить, ни работать невозможно, — приводит его слова журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
25 апреля стало известно, что, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Путину доверяют 80,2 процента граждан страны. Опрос проводился в период с 14 по 20 апреля среди 1,6 тысячи жителей России. При этом рейтинг доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составил 62,4 процента, председателю Коммунистической партии Российской Федерации Геннадию Зюганову — 28,4 процента, а главе Либерально-демократической партии России Леониду Слуцкому — 19,9 процента.
Уровень доверия российских граждан к Путину, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному с 17 по 23 марта, вырос на 0,9 процентного пункта, достигнув уровня 80,7 процента.
В то же время, по результатам опроса ВЦИОМ за 10 января 2025 года, около 75 процентов россиян положительно оценили работу Путина, в то время как 16,7 процента респондентов выразили свое неодобрение.