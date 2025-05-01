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«Стены памяти» появились на станциях метро «Маяковская» и «Курская»

Пассажиры могут познакомиться с именами 226 сотрудников подземки, погибших на фронте.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

«Стены памяти» установили на станциях «Маяковская» и «Курская» метро Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, транспортный комплекс Москвы чтит память героев столичного метрополитена, которые защищали Родину в период Великой Отечественной войны, и ежегодно рассказывает об их подвиге.

На «Стенах памяти» пассажиры могут познакомиться с именами 226 сотрудников подземки, погибших на фронте. В аванзале станции «Курская» представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо «Северное», участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.

Ранее тематический поезд, посвященный 80-летию Великой Победы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метро. Вагоны типа «Русич» были оформлены в красно-бежевой гамме, а внутри пассажиры могут увидеть поздравления: «С праздником Великой Победы!» и «80 лет Победы!».

Кроме того, тематический трамвай «Витязь-Москва» вышел на городские улицы в преддверии 9 Мая. Он курсирует по маршруту № 7 от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Белорусского вокзала.