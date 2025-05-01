«Стены памяти» появились на станциях метро «Маяковская» и «Курская»

На «Стенах памяти» пассажиры могут познакомиться с именами 226 сотрудников подземки, погибших на фронте. В аванзале станции «Курская» представлена история подвига Александра Евстафьева, который был слесарем-обходчиком в электродепо «Северное», участвовал в битве за Сталинград и прошел всю войну.