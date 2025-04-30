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Чашу из «морского кокоса» нашли в склепе архиерея под Звенигородом

Археологи Звенигородского музея-заповедника в ходе раскопок в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря сделали в старинном склепе с останками одного из архиереев неожиданную находку восточный сосуд из скорлупы экзотического ореха. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Археологи Звенигородского музея-заповедника в ходе раскопок в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря сделали в старинном склепе с останками одного из архиереев неожиданную находку — восточный сосуд из скорлупы экзотического ореха. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

По словам экспертов, необычная чаша оказалась украшена вырезанными на ее поверхности изображениями воина, мифологических животных, орнаментами и арабскими надписями. Исследователи рассказали, что этот сосуд сделан из «морского кокоса», который произрастает в тропиках в тысячах километров от подмосковного музея.

Этот плод в период Средних веков стоил крайне дорого, поскольку длительное время люди находили его только на побережье, из-за чего решили, что он не растет на деревьях. Специалисты объяснили, что отсюда и возникло название «морской кокос». Люди верили, что эти орехи не просто обладают загадочной способностью плыть против течения, но и прячутся от человеческих глаз: добравшись до берегов, «убегают» в леса.

— В XVII веке мальдивские орехи попали в Россию, но приобрести их мог лишь царь, поскольку за каждый плод просили столько золота, сколько умещалось в его скорлупе. Из драгоценного кокоса резчики Оружейной палаты делали братины, ковши, ароматницы, — передает официальный Telegram-канал музея.

Другую находку сделали в центре Москвы, где во время реставрации исторического сооружения были найдены 37 ящиков и 7 контейнеров с человеческими костями.