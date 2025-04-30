Чашу из «морского кокоса» нашли в склепе архиерея под Звенигородом

Этот плод в период Средних веков стоил крайне дорого, поскольку длительное время люди находили его только на побережье, из-за чего решили, что он не растет на деревьях. Специалисты объяснили, что отсюда и возникло название «морской кокос». Люди верили, что эти орехи не просто обладают загадочной способностью плыть против течения, но и прячутся от человеческих глаз: добравшись до берегов, «убегают» в леса.