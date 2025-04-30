Раскрыта причина конфликта между Петросяном и его дочерью Викториной

«Насколько помню, Татьяна Брухунова 10 лет была директором Евгения Вагановича и потом красивенько подвинулась к нему в личном плане. Я уверен, что подстрекательница — именно она. Евгений Ваганович находился в очень хороших отношениях с дочерью, но его нынешняя супруга их просто рассорила. Татьяна всегда старается все сделать по-своему, она оградила его от друзей и всегда преследовала свои корыстные цели. Совсем не удивлен данной ситуацией», — сказал он в беседе с aif.ru.