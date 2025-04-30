Раскрыта причина конфликта между Петросяном и его дочерью Викториной

Юморист Евгений Петросян через суд выселил свою 56-летнюю дочь Викторину из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Сторона защиты заявила, что женщина давно не поддерживает связь с отцом и даже не поздравляет его с днем рождения. Кроме того, Петросян назвал дочь «бывшим членом семьи».
Продюсер Сергей Дворцов считает, что разлад в отношениях родственников внесла последняя супруга комика — Татьяна Брухунова.
«Насколько помню, Татьяна Брухунова 10 лет была директором Евгения Вагановича и потом красивенько подвинулась к нему в личном плане. Я уверен, что подстрекательница — именно она. Евгений Ваганович находился в очень хороших отношениях с дочерью, но его нынешняя супруга их просто рассорила. Татьяна всегда старается все сделать по-своему, она оградила его от друзей и всегда преследовала свои корыстные цели. Совсем не удивлен данной ситуацией», — сказал он в беседе с aif.ru.
Дворцов также отметил, что ради любви Петросян пожертвовал отношениями с семьей.
Ранее дочь юмориста Викторина отреагировала на произошедшее. «Я не общаюсь с отцом. И вот только сама об этом узнала. Вероятно, это правда. Но больше мне бы ничего не хотелось говорить», — сказала она.