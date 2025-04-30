Mash: Киркоров не пришел на суд в Петербурге по иску на 11 миллионов рублей

— Сам… Георгий со всеми обвинениями не согласен. Говорит, что его сделанная работа устраивает, и рассчитывает на независимую экспертизу. Ремонтник жалуется, что последние два месяца на объекте им вообще не хотели платить деньги (500 тысяч рублей), а потом и вовсе отказали в доступе в квартиру короля эстрады, — говорится в публикации.