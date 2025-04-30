Mash: Киркоров не пришел на суд в Петербурге по иску на 11 миллионов рублей

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров не явился на заседание по иску на 11 миллионов рублей к мастеру по отделке полов Георгию Барановскому, поскольку музыкант отмечал свой 58-й день рождения. Об этом в среду, 30 апреля, сообщил Mash.
Представители истца в Калининском суде рассказали, что в пентхаусе артиста массово присутствуют сколы, трещины и зазоры. Экспертиза якобы подтвердила, что Барановский выполнил работу с нарушениями и никак не реагировал на досудебные требования, поэтому Киркорову пришлось перейти к юридическим разбирательствам.
— Сам… Георгий со всеми обвинениями не согласен. Говорит, что его сделанная работа устраивает, и рассчитывает на независимую экспертизу. Ремонтник жалуется, что последние два месяца на объекте им вообще не хотели платить деньги (500 тысяч рублей), а потом и вовсе отказали в доступе в квартиру короля эстрады, — говорится в публикации.
Также Барановский отметил, что из-за разбирательств с Киркоровым у него снизился поток клиентов. В результате Калининский суд назначил следующее заседание на май, передает Telegram-канал.
Об иске Киркорова стало известно 28 апреля. По данным журналистов, артист посчитал, что ответчик поставил им бракованный камень и выполнил работы с нарушением строительных норм. Руководитель Объединенной пресс-службы судов Питера Дарья Лебедева сообщила, что Киркоров потребовал 10 740 939 рублей, неустойку и госпошлину — 118 тысяч рублей и 90 тысяч рублей соответственно.