Анастасия Волочкова назвала причины своего отсутствия на венчании дочери

Анастасия Волочкова не была приглашена на венчание собственной дочери. 19-летняя Ариадна не позвала маму на церемонию. По словам балерины, не была приглашены и ее мать — бабушка невесты.
«Да, не пригласили. И это их личное дело. Они хотели сохранить приватность. Конечно, им тяжело дается публичность — при такой-то звездной маме. А на свадьбе в особняке Мясникова Ариша не боялась журналистов, показывала колечко. Я сделала все, чтобы моя дочь была счастлива», — рассказала aif.ru Волочкова.
Свадебная церемония в стиле Гэтсби прошла 26 апреля в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге.
Ранее Анастасия Волочкова рассказала о том, кто пытался рассорить ее с дочерью перед предстоящим торжеством, а также назвала причину своего спешного ухода с праздника.