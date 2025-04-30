Анастасия Волочкова назвала причины своего отсутствия на венчании дочери

«Да, не пригласили. И это их личное дело. Они хотели сохранить приватность. Конечно, им тяжело дается публичность — при такой-то звездной маме. А на свадьбе в особняке Мясникова Ариша не боялась журналистов, показывала колечко. Я сделала все, чтобы моя дочь была счастлива», — рассказала aif.ru Волочкова.