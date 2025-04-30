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Жительница Москвы родила в метро на станции «Чистые пруды»

Роды у москвички начались прямо на станции метрополитена.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Москвы родила ребенка на станции метро «Чистые пруды». Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По информации источника, процесс шел стремительно и женщина начала рожать прямо в метро. Случайная пассажирка оказалась ординатором и в будущем врачом—акушером-гинекологом, которая, не задумываясь, начала помогать москвичке. Другие прохожие вызвали скорую помощь, врачи прибыли на место событий в считанные минуты.

Медики оценили состояние мамы и малыша и переложили их на носилки, после чего перенесли в машину. После оказания помощи их доставили в московский роддом. Как оказалось, на свет появился мальчик с весом 3,4 килограмма.

К слову, зимой текущего года стало известно, что жительница Нью-Йорка родила в переполненном вагоне метро с помощью своих попутчиков. Об этом сообщал журнал People.