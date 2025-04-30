Кравцов поддержал идею ввести звание «Заслуженный просветитель»

«Уверен, что звание “Заслуженный просветитель” будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших педагогов в развитие образования России», — сказал министр, добавив, что ведомство продолжит поддерживать учителей, создавать условия для их роста и публично отмечать их достижения.