Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов поддержал идею ввести звание «Заслуженный просветитель»

Кравцов поддержал идею введения в России звания «Заслуженный просветитель».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею введения звания «Заслуженный просветитель», сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что введение звания “Заслуженный просветитель” станет важным шагом в укреплении статуса педагогической профессии. Об этом он заявил, комментируя предложение учредить в России звание “Заслуженный просветитель”, — говорится в сообщении ведомства.

По словам Кравцова, награда станет еще одним свидетельством уважения к самоотверженному труду педагогов.

«Уверен, что звание “Заслуженный просветитель” будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших педагогов в развитие образования России», — сказал министр, добавив, что ведомство продолжит поддерживать учителей, создавать условия для их роста и публично отмечать их достижения.

Ранее в ходе общения с участниками марафона «Знание. Первые» данную инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.