Кравцов поддержал идею ввести звание «Заслуженный просветитель»

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поддержал идею введения звания «Заслуженный просветитель», сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов считает, что введение звания “Заслуженный просветитель” станет важным шагом в укреплении статуса педагогической профессии. Об этом он заявил, комментируя предложение учредить в России звание “Заслуженный просветитель”, — говорится в сообщении ведомства.
По словам Кравцова, награда станет еще одним свидетельством уважения к самоотверженному труду педагогов.
«Уверен, что звание “Заслуженный просветитель” будет востребовано в профессиональном сообществе и подчеркнет вклад лучших педагогов в развитие образования России», — сказал министр, добавив, что ведомство продолжит поддерживать учителей, создавать условия для их роста и публично отмечать их достижения.
Ранее в ходе общения с участниками марафона «Знание. Первые» данную инициативу поддержал президент РФ Владимир Путин.