Арестованы еще девять фигурантов дела о краже денег у бойцов СВО

Басманный суд Москвы отправил под арест еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.
Ранее по тому же делу были арестованы шесть участников преступного сообщества и его предполагаемый организатор Алексей Кабочкин.
По версии следствия, злоумышленники похищали деньги у участников СВО, которые прибывали в международный аэропорт Шереметьево. Фигурантам дела вменяют кражи, вымогательство и мошенничество.