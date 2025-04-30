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Арестованы еще девять фигурантов дела о краже денег у бойцов СВО

Басманный суд Москвы отправил под арест еще девять фигурантов дела о кражах средств у участников СВО в Шереметьеве.

Источник: Аргументы и факты

Басманный суд Москвы отправил под арест еще девять обвиняемых в вымогательстве денег у участников СВО в аэропорту Шереметьево, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Ранее по тому же делу были арестованы шесть участников преступного сообщества и его предполагаемый организатор Алексей Кабочкин.

По версии следствия, злоумышленники похищали деньги у участников СВО, которые прибывали в международный аэропорт Шереметьево. Фигурантам дела вменяют кражи, вымогательство и мошенничество.