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«Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве

Музыкальный конкурс состоится в «Live Арене».

Источник: Аргументы и факты

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Информация об этом опубликована в Telegram-канале конкурса.

В сообщении подчеркивается, что данное мероприятие пройдет в России и станет местом встречи музыкантов на «Live Арене» 20 сентября 2025 года.

Организаторы заявляют, что конкурс послужит платформой для культурного обмена и подчеркнет обоюдное почтение к уникальности и культурному наследию стран, принимающих участие.

Анонсируется использование передовых технологий в оформлении сцены и применение новаторских визуальных эффектов.

Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить 750 млн рублей на проведение «Интервидения».