Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Информация об этом опубликована в Telegram-канале конкурса.
В сообщении подчеркивается, что данное мероприятие пройдет в России и станет местом встречи музыкантов на «Live Арене» 20 сентября 2025 года.
Организаторы заявляют, что конкурс послужит платформой для культурного обмена и подчеркнет обоюдное почтение к уникальности и культурному наследию стран, принимающих участие.
Анонсируется использование передовых технологий в оформлении сцены и применение новаторских визуальных эффектов.
Ранее сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин поручил выделить 750 млн рублей на проведение «Интервидения».