Ученые раскрыли трагическую судьбу двух первых домашних кошек в США

Группа ученых из США и Великобритании сумела восстановить и отследить путь и время прибытия двух первых домашних кошек на территорию Северной Америки. Оказалось, что они подплыли к этому материку вместе с людьми в районе современного штата Флорида около 466 лет назад.
По словам исследователей, осенью 1559 года сильнейший ураган потопил свыше 10 кораблей экспедиции конкистадора Тристана де Луны. Археологи в ходе раскопок в районе кораблекрушения подняли с морского дна останки двух кошек, которым не удалось выжить, как и всему экипажу судна. Эксперты провели анализ изотопов и выяснили, что на борту корабля они ели то же самое, что и моряки, которые, вероятнее всего, целенаправленно их подкармливали.
— Испанские экспедиции во Флориду были первой возможностью для этих животных попасть на территорию современных США, — передает слова одного из авторов исследования, антрополога Мартина Уэлкера журнал Live Science.
Другие ученые из Университета Аризоны и Управления сельскохозяйственных исследований США рассказали, что анализ найденных на Аляске останков собак позволил установить, что человек впервые одомашнил древних псов около 12 тысяч лет назад.