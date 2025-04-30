Ученые раскрыли трагическую судьбу двух первых домашних кошек в США

По словам исследователей, осенью 1559 года сильнейший ураган потопил свыше 10 кораблей экспедиции конкистадора Тристана де Луны. Археологи в ходе раскопок в районе кораблекрушения подняли с морского дна останки двух кошек, которым не удалось выжить, как и всему экипажу судна. Эксперты провели анализ изотопов и выяснили, что на борту корабля они ели то же самое, что и моряки, которые, вероятнее всего, целенаправленно их подкармливали.