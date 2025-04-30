Путин признался, что последние три года часто ночует в Кремле

Также на видеозаписи можно заметить белый рояль, стоящий у окна. Глава государства признался, что он играет на инструменте очень редко. После этого Путин показал Зарубину библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку», фрагмент был опубликован в Telegram-канале журналиста.