Путин признался, что последние три года часто ночует в Кремле

Президент России Владимир Путин впервые показал свою кремлевскую квартиру и признался, что последние три года он часто спит в стенах Кремля. Об этом стало известно в среду, 30 апреля, из фрагмента документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
На видео Путин и российский журналист Павел Зарубин заходят в апартаменты главы государства. За спиной Путина заметен портрет императора Александра III — российский лидер неоднократно говорил о почтении к нему.
Журналист спросил у президента, часто ли он ночует в комнате.
— В последние три года в основном здесь, — ответил Путин.
Также на видеозаписи можно заметить белый рояль, стоящий у окна. Глава государства признался, что он играет на инструменте очень редко. После этого Путин показал Зарубину библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку», фрагмент был опубликован в Telegram-канале журналиста.
Премьера нового документального фильма про Владимира Путина состоится 4 мая на телеканале «Россия 1». Сам показ должен пройти в 21:00 по московскому времени. Ранее выход фильма о главе государства анонсировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что над картиной «очень работали».