NBC: Ученые работают над выращиванием кожи тираннозавра и созданием из нее сумок

В конце января ученые из Германии обнаружили сохранившийся череп древней нелетающей птицы Диатрима во время изучения окаменелостей, который ранее нашли в немецком регионе Гайзельталь — его возраст составляет около 45 миллионов лет. Птица Диатрима была примерно 1,4 метра в длину, преимущественно обитала в тропических болотах древнего Гайзельталя. Примечательно, что в этом регионе до 1993 года активно добывали бурый уголь, он популярен среди археологов из-за богатой коллекции окаменелостей.