В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на Чистых прудах

«Особая благодарность настоящей героине, ординатору, которая оказалась рядом в нужный момент. Не растерявшись, она с мастерством приняла роды прямо на станции. Пример того, как человечность и профессионализм могут помочь даже в суете подземки. Все трое — мама, её малыш и девушка — достойны самой высокой благодарности», — заключил политик.