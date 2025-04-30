В ГД предложили дать бесплатный проезд в метро роженице на Чистых прудах

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») предложил дать бесплатный пожизненный проезд в московском метро ребенку, родившемуся в среду на станции метро «Чистые пруды», а также его маме и девушке, помогавшей принимать роды.
Столичный департамент здравоохранения в своем Telegram-канале ранее сообщил, что на станции «Чистые пруды» метро Москвы родила женщина. В сообщении отмечалось, что случайная пассажирка метро оказалась ординатором и в будущем врачом — акушером-гинекологом. Не раздумывая, она начала оказывать помощь женщине и принимать роды. Маму с ребенком доставили в больницу, пациенты чувствуют себя хорошо.
«Потрясающая история в сердце московского метро. Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро. Пусть каждая поездка напоминает им о дне, когда подземка стала местом рождения новой жизни», — сказал Гусев РИА Новости.
Он отметил, что обратится к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму Ликсутову с просьбой поддержать такую инициативу. Гусев считает, что метро всегда было чем-то большим, чем просто транспорт.
«Знаю, что в годы Великой Отечественной войны оно служило бомбоубежищем, где москвичи спасались от налетов, а порой и рожали детей», — добавил депутат Госдумы.
Парламентарий от всей души поздравил отважную маму с рождением сына. Гусев также сообщил, что в свою очередь отметит героиню-ординатора думской наградой.
«Особая благодарность настоящей героине, ординатору, которая оказалась рядом в нужный момент. Не растерявшись, она с мастерством приняла роды прямо на станции. Пример того, как человечность и профессионализм могут помочь даже в суете подземки. Все трое — мама, её малыш и девушка — достойны самой высокой благодарности», — заключил политик.