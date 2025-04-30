Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против РФ

Московский Арбитражный суд по заявлению Генпрокуратуры РФ обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить разбирательство против России за рубежом, следует из данных в картотеке суда.
«Обязать компанию Винтерсхалл приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании», — сообщается в публикации.
Отмечается, что 26 мая суд приступит к рассмотрению иска о полном запрете.
Общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 млрд евро.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала избавить ГК «Борец» от иностранного влияния.