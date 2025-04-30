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Суд обязал Wintershall приостановить разбирательства против РФ

К рассмотрению иска о полном запрете разбирательства против России суд приступит 26 мая.

Источник: Аргументы и факты

Московский Арбитражный суд по заявлению Генпрокуратуры РФ обязал немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea GmbH приостановить разбирательство против России за рубежом, следует из данных в картотеке суда.

«Обязать компанию Винтерсхалл приостановить реализацию всех процедур, связанных с продолжением или поддержанием арбитражного разбирательства компании», — сообщается в публикации.

Отмечается, что 26 мая суд приступит к рассмотрению иска о полном запрете.

Общая сумма требований корпорации Wintershall Dea к российской стороне составляет не менее 7,5 млрд евро.

Ранее Генпрокуратура РФ потребовала избавить ГК «Борец» от иностранного влияния.