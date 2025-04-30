Путин: ВС РФ вышибли противника из Курской области

«Они рассказывают абсолютно душераздирающие, страшные вещи — практически те же преступления творили фашисты на Курской земле в годы Великой Отечественной войны. Никогда не забуду мужчину, который в больнице рассказал, что у его семилетнего сына сегодня должен был быть день рождения, но, к сожалению, ребенок погиб от рук карателей», — отметил Хинштейн.