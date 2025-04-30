В Прикамье ветеран СВО стал успешным фермером благодаря фонду «Защитники Отечества»

Кирилл, вернувшийся с СВО летом 2023 года, обратился в прошлом году в фонд «Защитники Отечества» за помощью в вопросах медицинской реабилитации, обучения, трудоустройства и оформления статуса ветерана. За его плечами десятилетняя служба в армии и участие в боевых действиях в Сирии, Африке и Украине, отмеченные государственными наградами, включая медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и «Чёрный крест».