В Молдову идет жара до +30 градусов: Даже синоптики не ожидали такого пекла

1 мая Молдову накроет жара. И если вы уже спрятали солнцезащитный крем — самое время его достать.
Первый день мая в этом году выглядит скорее как середина июня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Молдове 1 мая поднимется до +28…+30°C, а на юге страны и вовсе возможно превышение этой отметки. Это не просто аномалия — это почти лето.
Кишинёв встретит День труда безоблачным небом и температурой до +29°C.
Бельцы прогреются до +28°C, но вечером возможен лёгкий ветер.
Комрат, Кагул, Чадыр-Лунга и другие южные районы обещают настоящее пекло — от +30°C и выше.
Метеорологи признаются: такой скачок температур — неожиданность даже для них. Обычно в начале мая столбики термометров не торопятся переваливать за +23…+24°C.
Осадков не ожидается, атмосферное давление — выше нормы, а ультрафиолетовый индекс будет высоким. Иными словами — очки, вода, тень. Особенно осторожными стоит быть детям, пожилым людям и тем, кто планирует проводить много времени на улице.