В Молдову идет жара до +30 градусов: Даже синоптики не ожидали такого пекла

Первый день мая в этом году выглядит скорее как середина июня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Молдове 1 мая поднимется до +28…+30°C, а на юге страны и вовсе возможно превышение этой отметки. Это не просто аномалия — это почти лето.