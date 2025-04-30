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В Казахстане появится «золотая виза» для иностранных инвесторов

«Золотую визу» смогут получить иностранцы, которые инвестируют не менее 300 тысяч долларов в казахстанские компании или ценные бумаги.

Источник: Аргументы и факты

В Казахстане появится «золотая виза» для иностранцев, которые инвестируют не менее 300 тысяч долларов США в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, сообщили в МИД республики.

Отмечается, что «золотая виза» позволит получить вид на жительство в Казахстане сроком до 10 лет.

В казахстанском МИД отметили, что подобные визовые программы широко распространены в международной практике и зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности.

Ранее в России ужесточили получение разрешения на временное проживание и вида на жительство на основании брака.

Между тем в Таиланде хотят сократить допустимый срок пребывания иностранцев в стране с 60 до 30 дней.