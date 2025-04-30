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Министр обороны Беларуси Хренин заявил, что страны НАТО формируют бронированный кулак

Министр обороны Беларуси Хренин: страны НАТО формируют бронированный кулак.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны Беларуси Хренин заявил, что страны НАТО формируют бронированный кулак. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства страны.

Заявление о формировании бронированного кулака странами НАТО министр обороны Белоруссии, генерал-лейтенант Виктор Хренин сделал на полях III Международного антифашистского конгресса в Подмосковье.

«Под видом усиления защиты Европы и разного рода псевдооборонительных учений странами НАТО формируется бронированный кулак, явно создаваемый не для защиты. Активно ведется разведка, наращивается военное присутствие в регионе, а фактически — у наших границ, проводятся масштабные учения наступательного характера, параллельно увеличиваются военные бюджеты», — сказал Хренин.

По словам министра, у границ Беларуси ведется активная разведывательная деятельность, усиливается военное присутствие в регионе, фактически, тоже у границ. Также проводятся масштабные учения, носящие наступательный характер, и одновременно увеличиваются военные бюджеты.

Хренин считает, что страны НАТО, усиливая военную составляющую, следуют «курсу эскалации конфликта на Украине и все большего вовлечения Европы в него, саботируя мирные инициативы руководства России и новой администрации США».

Ранее Хренин сказал, что обстановку вокруг Беларуси нельзя назвать миролюбивой, а еще что Запад создает условия использования Польши и стран Балтии в прокси-войне против Союзного государства Беларуси и России.

Кроме того, министр обороны Хренин заявил о вероятности вооруженных провокаций ВСУ у границы.

Также мы сообщали, что Лукашенко наградил таможенников, задержавших машину с 580 кило взрывчатки.