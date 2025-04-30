Измены всё: Создано кольцо, которое может следить за второй половинкой

«Идея кольца заключалась в том, чтобы дать парам больше возможностей исследовать чувства друг друга на более глубоком уровне и построить больше доверия. Почти 50 процентов браков сейчас заканчиваются разводом. Мы хотели бы снова сделать кольцо символом доверия», — заявили в компании.