29 апреля Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению. Он отметил, что «посмотрит», что произойдет в течение примерно неделе. Американский лидер также подчеркнул, что Украина очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. По словам главы Белого дома, он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то, что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.