Президент США Дональд Трамп в среду, 30 апреля, заявил, что Россия и Украина заключат мирное соглашение, но он не может это гарантировать.
Также глава Белого дома выразил недовольство тем, что Штаты просто «вливают» деньги в Украину, и обвинил в этом бывшего президента США Джо Байдена.
— Когда я пришел сюда, я спросил: «Сколько денег мы дали Украине?» Реальная цифра — около 350 миллиардов долларов, это немыслимо. И у нас не было никакой безопасности. У нас не было ничего. Мы просто вливаем туда деньги, ничем не обеспеченные, — заявил Трамп на заседании своего кабинета министров.
Он подчеркнул, что Вашингтон перечислял средства Киеву так, «будто они выбрасываются в окно», и вновь отметил, что конфликт на Украине начал Байден, а он «пытается выбраться», передает ТАСС.
29 апреля Дональд Трамп заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению. Он отметил, что «посмотрит», что произойдет в течение примерно неделе. Американский лидер также подчеркнул, что Украина очень скоро будет полностью разгромлена, если военный конфликт не удастся урегулировать мирным путем. По словам главы Белого дома, он делает все возможное для того, чтобы спасти Украину, даже несмотря на то, что граждане страны совсем не ценят его мирные инициативы.