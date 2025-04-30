Китайские астр обнаружили возможную девятую планету Солнечной системы

По словам астрономов, существование еще одной массивной планеты на окраинах Солнечной системы предсказали еще в 2016 году. Дело в том, что гравитация скрытого от земного взора тела позволила бы объяснить искривление траекторий движения ряда объектов, которые находятся от Солнца дальше, чем Нептун. При этом до нынешнего времени это было лишь гипотетической моделью.