Китайские астр обнаружили возможную девятую планету Солнечной системы

Группа ученых под руководством экспертов из Национального университета Цинхуа в ходе изучения архивной информации с инфракрасных телескопов обнаружила возможного кандидата на звание девятой планеты Солнечной системы.
По словам астрономов, существование еще одной массивной планеты на окраинах Солнечной системы предсказали еще в 2016 году. Дело в том, что гравитация скрытого от земного взора тела позволила бы объяснить искривление траекторий движения ряда объектов, которые находятся от Солнца дальше, чем Нептун. При этом до нынешнего времени это было лишь гипотетической моделью.
Исследователи провели новый анализ, сопоставив данные с двух телескопов с разницей в 23 года. Такой промежуток дал возможность подробно отследить перемещение более тусклых объектов на дальних участках Солнечной системы. Из 13 возможных претендентов больше всего внимание астрономов привлекла одна планета с массой в семь-17 раз больше, чем у Земли, на расстоянии 74−104 миллиардов километров от Солнца.
— Если Девятая планета действительно существует, ее обнаружение перепишет учебники астрономии, — передает слова ученых Daily Mail.
Другую интересную находку сделал группа исследователей из Женевского университета в Швейцарии, которая обнаружила в ранней Вселенной ранее неизвестную грандиозную спиральную галактику.