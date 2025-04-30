Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» запланирован на 20 сентября 2025 года и пройдёт на сцене московской Live Арены. Информацию о дате и месте проведения подтвердила РИА «Новости» директор департамента маркетинга и коммуникаций проекта Анастасия Григорьева.

Источник: Life.ru

Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.

Организаторы обещают, что «Интервидение» станет новым культурным мостом между народами и будет способствовать расширению музыкального диалога между странами. Конкурс рассматривается как альтернатива уже существующим международным музыкальным проектам и позиционируется как платформа для обмена традициями и современными тенденциями в искусстве.

Ранее Правительство России направило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование выделено из резервного фонда и передано Министерству иностранных дел, которое будет контролировать целевое использование средств.