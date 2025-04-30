Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Идея проведения конкурса была поддержана на государственном уровне — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сцену Live Арены украсят выступления артистов из более чем 20 стран мира, как из ближнего, так и из дальнего зарубежья.
Организаторы обещают, что «Интервидение» станет новым культурным мостом между народами и будет способствовать расширению музыкального диалога между странами. Конкурс рассматривается как альтернатива уже существующим международным музыкальным проектам и позиционируется как платформа для обмена традициями и современными тенденциями в искусстве.
Ранее Правительство России направило 750 миллионов рублей на подготовку и проведение международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Финансирование выделено из резервного фонда и передано Министерству иностранных дел, которое будет контролировать целевое использование средств.