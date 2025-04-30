Стала известна дата и место проведения музыкального конкурса «Интервидение»

Организаторы обещают, что «Интервидение» станет новым культурным мостом между народами и будет способствовать расширению музыкального диалога между странами. Конкурс рассматривается как альтернатива уже существующим международным музыкальным проектам и позиционируется как платформа для обмена традициями и современными тенденциями в искусстве.