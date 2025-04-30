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NBC: ученые начали выращивать кожу тираннозавра для производства сумок

Британские ученые решили выращивать кожу тираннозавра с целью производства из нее элитных сумок.

Источник: Аргументы и факты

Британские ученые занялись выращиванием кожи тираннозавра с целью производства из нее элитных сумок, передает NBC.

Сообщается, что группа исследователей и биоинженеров работает над созданием элитных клатчей и сумок из кожи, выращенной из окаменелых останков тираннозавра. Подчеркивается, что ученые намерены создать экологически устойчивую кожу, используя коллаген тираннозавра.

Отмечается, что в случае успеха ученые впервые осуществят выделку кожи вымершего животного.

Ранее сообщалось, что британские ученые нашли органику в костях динозавра вопреки старой теории.

Также появилась информация об участившихся сообщениях о встречах с существом мокеле-мбембе в лесах у реки Конго.