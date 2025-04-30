NBC: ученые начали выращивать кожу тираннозавра для производства сумок

Сообщается, что группа исследователей и биоинженеров работает над созданием элитных клатчей и сумок из кожи, выращенной из окаменелых останков тираннозавра. Подчеркивается, что ученые намерены создать экологически устойчивую кожу, используя коллаген тираннозавра.