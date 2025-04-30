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Жители Молдавии 9 мая предпочтут отметить День Победы, а не День Европы

Поддержать День Европы согласны 42,6% опрошенных.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть жителей Молдавии предпочтет 9 мая отметить День Победы, а не День Европы, следует из результатов опроса, которые опубликовала молдавская компания Date Inteligente.

Напомним, ранее власти Молдавии заявили, что 9 мая на главной площади Кишинева будут организованы мероприятия в честь Дня Европы. При этом желающим отпраздновать юбилей Победы в ВОВ предложили выбрать другие локации.

Так, за празднование Дня Победы выступают более 58% опрошенных, чуть более 36% не собираются праздновать, 5,6% отказались отвечать на вопрос.

Праздновать День Европы согласились 42,6% респондентов, против выступили 49,2%, остальные не ответили на вопрос.

Ранее сообщалось, что в Москву на 9 Мая приедут главы всех стран СНГ, кроме Украины и Молдавии.