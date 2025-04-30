Келлог: США готовы частично принять территориальные требования России

Соединенные Штаты Америки готовы частично принять требования по территориям, которые предъявляет российская сторона. С таким заявлением в среду, 30 апреля, выступил спецпосланник американского президента Кит Келлог.
— Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это переговоры, — высказался он в эфире телеканала Fox News, когда журналист спросил его о том, готов ли Вашингтон согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования конфликта на Украине.
27 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что Владимир Зеленский готов отказаться от требования вернуть Крым. На вопрос журналиста о том, готов ли глава Украины отказаться от полуострова, он ответил: «Я полагаю, это так, да».
Ранее Трамп охарактеризовал требования о передаче Крыма и других территорий Украине как нелепые.
Генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, иначе он рискует потерять и Черноморское побережье.
При этом представитель Министерства иностранных дел РФ в Симферополе Артем Березовский выразил мнение, что сам Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из-за меркантильных интересов.