Шойгу назвал пять условий урегулирования конфликта России и Украины

Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Спустя несколько дней Песков отметил, что ответного сигнала по этому вопросу с украинской стороны пока не было.