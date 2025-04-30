Шойгу назвал пять условий урегулирования конфликта России и Украины

Для мирного урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной необходимо соблюсти ряд условий, которые «хорошо известны». Об этом в среду, 30 апреля, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе заседания высоких представителей БРИКС.
По словам секретаря Совбеза, Вооруженные силы Украины должны полностью покинуть территорию Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Шойгу добавил, что для подписания мирного соглашения необходимо, чтобы Киев отказался от амбиций по присоединению к НАТО. Кроме того, нужно провести полную демилитаризация и денацификацию Украины, а также гарантировать соблюдение прав русскоязычного населения страны.
— Признательны государствам БРИКС за понимание первопричин украинского кризиса и за взвешенную позицию ваших стран по данной проблематике, — передает слова Шойгу ТАСС.
Вместе с тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 26 апреля сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Спустя несколько дней Песков отметил, что ответного сигнала по этому вопросу с украинской стороны пока не было.