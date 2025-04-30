30 апреля Вечерняя Москва Общество

Россиян предупредили о возможном дефиците чипсов и сухариков летом

Американская компания PepsiCo предупредила крупнейшие торговые сети о возможных перебоях в поставках чипсов и других снеков в ближайшие месяцы. В марте производитель сообщил контрагентам, что в период с мая по июль не может гарантировать стабильные поставки ассортимента снеков, в том числе чипсы Lay s и Cheetos, а также сухарики Хрустим , из-за сложностей у поставщиков упаковки. Об этом в среду, 30 апреля, сообщило РБК.