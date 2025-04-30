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Во Франции показали первые изображения РСЗО Foudre, конкурента HIMARS

РСЗО Foudre разрабатывали в течение двух лет в обстановке строжайшей секретности.

Источник: Аргументы и факты

Французское издание Challenges показало первые изображения реактивной системы залпового огня Foudre, конкурента американских HIMARS.

По данным издания, разработкой РСЗО Foudre занимается компания Turgis Gaillard с оборотом в 75 миллионов евро. Систему создавали в течение двух лет в обстановке строжайшей секретности. В будущем планируется представить ее прототип.

«С помощью Foudre компания Turgis Gaillard нацеливается на сверхстратегический рынок для франзузских сухопутных войск: на замену старых ракетных установок (LRU), которые должны быть списаны в конце 2027 года», — отмечается в материале.

Ранее сегодня сообщалось, что Эстония приняла на вооружение шесть американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, их поступление стало важным шагом в модернизации армии.