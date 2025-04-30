Во Франции показали первые изображения РСЗО Foudre, конкурента HIMARS

Французское издание Challenges показало первые изображения реактивной системы залпового огня Foudre, конкурента американских HIMARS.
По данным издания, разработкой РСЗО Foudre занимается компания Turgis Gaillard с оборотом в 75 миллионов евро. Систему создавали в течение двух лет в обстановке строжайшей секретности. В будущем планируется представить ее прототип.
«С помощью Foudre компания Turgis Gaillard нацеливается на сверхстратегический рынок для франзузских сухопутных войск: на замену старых ракетных установок (LRU), которые должны быть списаны в конце 2027 года», — отмечается в материале.
Ранее сегодня сообщалось, что Эстония приняла на вооружение шесть американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По словам министра обороны страны Ханно Певкура, их поступление стало важным шагом в модернизации армии.