ВС РФ тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома

После того как российские штурмовики продвинулись в промышленную зону Песчаного и закрепились в одном из зданий, украинские силы предприняли попытку переброски подкрепления в виде двух групп численностью по восемь человек. Солдаты противника оказались в непосредственной близости от здания, контролируемого российскими войсками. В ответ, штурмовые отряды РФ приняли решение о нанесении удара вблизи своих позиций.