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ВС РФ тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома

Расчёт 120-мм миномёта произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по 8 человек.

Источник: Аргументы и факты

В районе населенного пункта Песчаное в Донецкой Народной Республике, российские военнослужащие ликвидировали шестнадцать солдат украинской армии, используя минометный огонь. Об этом сообщил РИА Новости командир штурмовой роты 74-й бригады группировки «Центр» ВС РФ Борис Дамьянович с позывным Серб.

После того как российские штурмовики продвинулись в промышленную зону Песчаного и закрепились в одном из зданий, украинские силы предприняли попытку переброски подкрепления в виде двух групп численностью по восемь человек. Солдаты противника оказались в непосредственной близости от здания, контролируемого российскими войсками. В ответ, штурмовые отряды РФ приняли решение о нанесении удара вблизи своих позиций.

У командования возникли сомнения, вспоминает Серб, но он заверил в успехе: «У нас все четко. Миномет пристрелян».

Минометный расчет калибра 120 мм произвел три точных выстрела, которые привели к уничтожению обеих групп противника. Боец ВС РФ отметил, что удары были нанесены практически вплотную к зданию, занятому российскими военнослужащими.

После этого ВСУ полностью прекратили попытки вернуть здание, добавил он.