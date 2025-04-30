Россиянам перечислили льготы и скидки на турпоездки перед майскими праздниками

Россияне, путешествующие вместе с детьми, имеют право воспользоваться льготами на покупку билета для ребенка, а также на посещение различных учреждений культуры. Об этом в преддверии майских праздников сообщил mk.ru со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежду Школкину.
— На самолетах скидка в размере 50% предоставляется детям до 2 лет при перелете с отдельным местом и от 2 до 12 лет при перелете с сопровождением. Перевозчик обязан предоставить ребенку и сопровождающему соседние места, — напомнила народная избранница.
Кроме того, дети до 7 лет имеют право бесплатного проезда в городских и пригородных автобусах, что позволяет существенно сэкономить на поездке за город, особенно многодетным семьям. На междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети до 5 лет.
Напомним, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать музеи, парки и выставки по всей России в любой день, когда они открыты.
Эта мера поможет родителям лучше организовать досуг для детей, а также составить культурную программу для всей семьи, сообщили «Известия».