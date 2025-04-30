Россиянам перечислили льготы и скидки на турпоездки перед майскими праздниками

Кроме того, дети до 7 лет имеют право бесплатного проезда в городских и пригородных автобусах, что позволяет существенно сэкономить на поездке за город, особенно многодетным семьям. На междугородном автобусном сообщении бесплатно могут ездить дети до 5 лет.