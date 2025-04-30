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Уролог предупредил об обострении мужских болезней на фоне заморозков

Уролог Смерницкий: резкое похолодание может спровоцировать обострение простатита.

Источник: Комсомольская правда

Резкое похолодание в ряде регионов России может спровоцировать всплеск обострения простатитов и других хронических мужских заболеваний. Об этом предупредил в беседе с изданием Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.

Обострение связано с тем, что мужчины переохлаждаются, ведут нерегулярную половую жизнь, подвержены стрессам и малоподвижному образу жизни. Всё это усугубляется тем, что мужчина посидел на холодном, — считает доктор.

Медик уточнил, что при простатите возможно нарушение эрекции, полового влечения, ухудшение репродуктивной функции, в том числе, возникает риск развития бесплодия.

Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление, передают «Известия».

Тем временем, российские врачи начали использовать новый малоинвазивный метод лечения аденомы простаты, которая является распространенным заболеванием среди мужчин, сообщила «Москва 24».