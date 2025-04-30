Уролог предупредил об обострении мужских болезней на фоне заморозков

Резкое похолодание в ряде регионов России может спровоцировать всплеск обострения простатитов и других хронических мужских заболеваний. Об этом предупредил в беседе с изданием Life.ru рассказал уролог-андролог Андрей Смерницкий.
Обострение связано с тем, что мужчины переохлаждаются, ведут нерегулярную половую жизнь, подвержены стрессам и малоподвижному образу жизни. Всё это усугубляется тем, что мужчина посидел на холодном, — считает доктор.
Медик уточнил, что при простатите возможно нарушение эрекции, полового влечения, ухудшение репродуктивной функции, в том числе, возникает риск развития бесплодия.
Спровоцировать развитие простатита может любой очаг хронической инфекции, — допустим, кариозные зубы, дисбактериоз, болезни ЛОР-органов. Бактерии просто находят в предстательной железе удобное для размножения место, и там начинается воспаление, передают «Известия».
Тем временем, российские врачи начали использовать новый малоинвазивный метод лечения аденомы простаты, которая является распространенным заболеванием среди мужчин, сообщила «Москва 24».