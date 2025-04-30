Тимур Юнусов, который известен широкой публике как артист Тимати, прокомментировал информацию о своей коммунальной задолженности. В беседе с корреспондентом Super.ru он заявил, что речь идет о некомпетентности тех, кто предоставляет услуги элитному ЖК, квартира в котором и принадлежит Юнусову. — Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются. А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, и тем более счетов по недвижимости. По причине некомпетентных работ УК ЖК возникают такие новости, которые чреваты для инстанций встречными исками, — пригрозил артист. Он также добавил, что коммунальщики по его словам «не умеют работать», особенно когда речь идет о не простом доме, а об элитном. — У меня целый список вопросов к ним есть, просто не инициировал. Видимо, придётся. Не умеют работать профессионально — нет смысла обслуживать элитные ЖК, — заявил Тимати. Ранее KP.RU сообщил, что суд в Москве планирует рассмотреть иск о взыскании долга с рэпера Тимати по оплате капитального ремонта. Истцом является Фонд капитального ремонта многоквартирных домов столицы. В 2024 году ФКР также обращалось в суд с исками в отношении Юнусова.