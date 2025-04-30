«Плодов сделки пока не видно»: США и Украина подписали договор о полезных ископаемых

«Мы заключили сделку. И я предполагаю, что они будут ее соблюдать. Я поручил это дело Скотту (Бессенту), и он все прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, еще увидим», — поделился американский глава.