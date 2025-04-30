«Плодов сделки пока не видно»: США и Украина подписали договор о полезных ископаемых

В отношениях США и Украины, кажется, начались перемены. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Киев уже заключили сделку по полезным ископаемым.
«Мы заключили сделку. И я предполагаю, что они будут ее соблюдать. Я поручил это дело Скотту (Бессенту), и он все прекрасно объяснил, но плодов этой сделки мы пока не видели. Полагаю, еще увидим», — поделился американский глава.
Трамп также объяснил причину заключения подобной сделки. По его словам, США «дают гораздо больше денег», чем Европа. Поэтому, по словам американского главы, Штатам выгодно получать редкоземельные ископаемые от Украины.
При этом американский президент также акцентировал, что сделка полезна и для Киева — теперь у него будет «американское присутствие».
Ранее Трамп вновь поторопил Владимира Зеленского в вопросе сделки о полезных ископаемых.