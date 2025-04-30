Скрытый вред сладкой газировки: почему сахар в жидком виде опаснее, чем в пирожных

Употребление сладкой газировки негативно влияет на весь организм, дело в том, что она содержит большое количество сахара, однако, употребляя его в жидком виде, мы практически не замечаем его значительного объема. Об этом заявила в разговоре с «Известиями» рассказала доцент кафедры терапии Ирина Волгина.