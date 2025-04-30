Скрытый вред сладкой газировки: почему сахар в жидком виде опаснее, чем в пирожных

Употребление сладкой газировки негативно влияет на весь организм, дело в том, что она содержит большое количество сахара, однако, употребляя его в жидком виде, мы практически не замечаем его значительного объема. Об этом заявила в разговоре с «Известиями» рассказала доцент кафедры терапии Ирина Волгина.
— Проблема в том, что в жидком виде сахара можно употребить больше, чем в любых кондитерских изделиях или фруктах. Соответственно, подобные напитки в разы увеличивают потребление быстрых углеводов, что приводит к значительному ухудшению ситуации, — сообщила специалист.
Она объяснила, что такой объем сахара способствует развитию ожирения, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ранее Life.ru сообщил, что даже якобы безопасные варианты газировки без сахара содержат агрессивные кислоты, которые постепенно разрушают зубную эмаль, приводя к развитию кариеса и повышенной чувствительности зубов.
Также от газировки страдает микробиом, в котором есть хорошие и патогенные бактерии. Последние питаются сахаром, благодаря которому начинают активно размножаться. Из-за этого защитные функции организма ослабевают, передает «Москва 24».