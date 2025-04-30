Как пережить майские праздники в разгар магнитных бурь: советы терапевта

В предстоящие майские выходные ученые прогнозируют магнитные бурю, как провести длинные каникулы и сохранить здоровье и самочувствие в норме, рассказал в беседе с 360.ru терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
— Геомагнитные колебания могут сказываются на самочувствии, возможно повышение давления, изменения каких-то состояний. Алкоголь в этот период лучше ограничить", — советует доктор.
По его словам, в период магнитных бурь метеозависимым дачникам можно заниматься привычными делами, однако, при нормальном самочувствии. Также важно соблюдать баланс между работой и отдыхом — не пытаться закончить все дела, следить за своим состоянием, больше расслабляться.
Ранее Life.ru сообщил, что метеозависимые люди во время сильной магнитной бури 1 и 2 мая могут столкнуться с ухудшением самочувствия: головными болями, перепадами давления, бессонницей и повышенной раздражительностью. Возможны сбои в работе электроники, навигационных систем и радиосвязи.
В это время важно избегать всего, что работает на повышение давления: избыточного потребления соли, напитков с кофеином, сообщили «Известия».
Магнитная буря начнется уже ночью 30 апреля и будет активна до утра 3 мая, передала «Москва 24».