Как пережить майские праздники в разгар магнитных бурь: советы терапевта

По его словам, в период магнитных бурь метеозависимым дачникам можно заниматься привычными делами, однако, при нормальном самочувствии. Также важно соблюдать баланс между работой и отдыхом — не пытаться закончить все дела, следить за своим состоянием, больше расслабляться.