Россиянам рассказали, как сэкономить на турпутевках

Чтобы сэкономить на путешествиях, выбирайте гибкие даты и выбирайте не самые популярные, но интересные направления. Эти и другие советы для российских туристов озвучила в разговоре с корреспондентом Life.ru специалист в сфере туризма Дарья Абакумова.
— Спланируйте поездку позже майских праздников. Вне праздничных дат туры часто обходятся заметно дешевле, особенно если вылетать в будние дни, — посоветовала эксперт.
Она также рекомендовала выбирать менее очевидные направления, например, можно рассмотреть поездки в Таиланд, где в мае стоимость туров заметно ниже, чем в зимний сезон. Недорогой и приятный отдых в этот период также во Вьетнаме.
Что касается поездок по России она посоветовала рассмотреть Кострому, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.
Тем, кто решит купить тур заблаговременно, отдых также обойдется дешевле, напоминает телеканал «Царьград».
Ранее 360.ru рассказал, что исследование новых городов оказалось вариантом отпуска мечты для 52% россиян. На втором месте в рейтинге предпочтений оказался пляжный отдых — его выбрали 39% опрошенных.