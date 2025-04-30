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Россиянам рассказали, как сэкономить на турпутевках

Турэксперт Абакумова: снижение цен на путевки ожидается после майских каникул.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сэкономить на путешествиях, выбирайте гибкие даты и выбирайте не самые популярные, но интересные направления. Эти и другие советы для российских туристов озвучила в разговоре с корреспондентом Life.ru специалист в сфере туризма Дарья Абакумова.

— Спланируйте поездку позже майских праздников. Вне праздничных дат туры часто обходятся заметно дешевле, особенно если вылетать в будние дни, — посоветовала эксперт.

Она также рекомендовала выбирать менее очевидные направления, например, можно рассмотреть поездки в Таиланд, где в мае стоимость туров заметно ниже, чем в зимний сезон. Недорогой и приятный отдых в этот период также во Вьетнаме.

Что касается поездок по России она посоветовала рассмотреть Кострому, Казань, Нижний Новгород и Ярославль.

Тем, кто решит купить тур заблаговременно, отдых также обойдется дешевле, напоминает телеканал «Царьград».

Ранее 360.ru рассказал, что исследование новых городов оказалось вариантом отпуска мечты для 52% россиян. На втором месте в рейтинге предпочтений оказался пляжный отдых — его выбрали 39% опрошенных.