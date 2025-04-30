Суд в Боливии аннулировал ордер на арест экс-президента Моралеса

Суд в Боливии принял решение аннулировать ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса, пишет Urgente.
Данный ордер был выдан в рамках расследования связи Моралеса с несовершеннолетней.
Издание ссылается на комментарий депутата от партии Движение к социализму и соратника Моралеса Эктора Арсе.
«Это подтверждено. Могу сказать, что это торжество справедливости и восстановление прав. Все прокурорское расследование до 2 октября 2024 года и всё, что было сделано до уголовного следственного суда, было аннулировано», — заявил он.
Он отметил, что теперь Моралес может свободно передвигаться по всей боливийской территории.
Экс-президента Боливии подозревают в «растлении несовершеннолетней», родившей ребёнка. В свидетельстве о рождении отцом назван Моралес. При этом он заявляет, что обвинения связаны с политической деятельностью.
Ранее сообщалось, что власти Аргентины обвинили Моралеса в торговле людьми.