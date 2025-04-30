Разрозненные группы украинских солдат и иностранных наемников хаотично бегут от российских войск в сторону Сум, рассказал РИА Новости офицер группировки «Север» с позывным Витязь.
«Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков», — заявил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север».
Штурмовые подразделения сообщают о значительном присутствии поляков.
Радиоперехваты свидетельствуют о серьезной нехватке боеприпасов у противника в данном районе, отметил он.
Ранее сообщалось, что ВС РФ тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома.