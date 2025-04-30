Офицер «Севера» рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников в сторону Сум

«Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков», — заявил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север».