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Офицер «Севера» рассказал о бегстве ВСУ и польских наемников в сторону Сум

Согласно данным радиоперехвата, противник испытывает острую нехватку боеприпасов.

Источник: Аргументы и факты

Разрозненные группы украинских солдат и иностранных наемников хаотично бегут от российских войск в сторону Сум, рассказал РИА Новости офицер группировки «Север» с позывным Витязь.

«Остатки разрозненных подразделений украинских боевиков и иностранных наемников хаотично бегут в сторону Сум. Наши штурмовики сообщают о большом количестве поляков», — заявил офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса, входящего в состав группировки войск «Север».

Штурмовые подразделения сообщают о значительном присутствии поляков.

Радиоперехваты свидетельствуют о серьезной нехватке боеприпасов у противника в данном районе, отметил он.

Ранее сообщалось, что ВС РФ тремя выстрелами уничтожили 16 бойцов ВСУ, прятавшихся за углом дома.