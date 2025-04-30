Келлог: Киев согласился на 22 условия по урегулированию, предложенные США

Вашингтон представил условия по урегулированию украинского конфликта. Соединенные Штаты обсудили их с европейскими и украинскими членами делегаций на встрече в Лондоне. По утверждению спецпосланника американского лидера Дональда Трампа Кита Келлога, Вашингтон представил 22 условия, транслирует телеканал Fox News.
Соединенные Штаты получили ясный ответ. Киевский режим согласился на предложенные условия по мирному урегулированию, уточнил специальный представитель Дональда Трампа.
«Я прибыл из Лондона на прошлой неделе, где мы проводили заседание с украинской командой и с европейцами. У нас были 22 конкретных условия, они на них согласились», — сообщил Кит Келлог.
Глава МИД Украины Андрей Сибига, вместе с тем, заявил, что сторона согласна на длительное перемирие. Киев готов к 3-месячному прекращению боевых действий. При этом от 3-дневного перемирия на 9 мая Украина отказалась.