Киевский главарь Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время состоятся новые переговоры, направленные на прекращение военного конфликта на Украине.
«Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет», — сказал Зеленский.
Ранее KP.RU рассказал, зачем Зеленскому необходимо завершение конфликта в стране. Так, киевский главарь может специально пойти на перемирие, чтобы усилить мобилизацию в ряды ВСУ. При этом уточняется, что в Киеве уже ходят разговоры, что главком ВСУ Александр Сырский и руководство ВСУ по указанию Зеленского активно готовят новое крупное наступление.
Накануне американский глава Дональд Трамп заявил, что США и Украина уже заключили сделку по редкоземельным ископаемым.