Ранее KP.RU рассказал, зачем Зеленскому необходимо завершение конфликта в стране. Так, киевский главарь может специально пойти на перемирие, чтобы усилить мобилизацию в ряды ВСУ. При этом уточняется, что в Киеве уже ходят разговоры, что главком ВСУ Александр Сырский и руководство ВСУ по указанию Зеленского активно готовят новое крупное наступление.