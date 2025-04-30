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Зеленский анонсировал сроки новых переговоров по Украине: мы готовим встречи

Зеленский заявил, что новые переговоры по Украине пройдут в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский рассказал, что в ближайшее время состоятся новые переговоры, направленные на прекращение военного конфликта на Украине.

«Сегодня было достаточно много технической работы с нашими партнерами — дипломатической работы прежде всего. Мы готовим встречи, готовим переговоры, которые пройдут в ближайшее время. Безопасность — это главный приоритет», — сказал Зеленский.

Ранее KP.RU рассказал, зачем Зеленскому необходимо завершение конфликта в стране. Так, киевский главарь может специально пойти на перемирие, чтобы усилить мобилизацию в ряды ВСУ. При этом уточняется, что в Киеве уже ходят разговоры, что главком ВСУ Александр Сырский и руководство ВСУ по указанию Зеленского активно готовят новое крупное наступление.

Накануне американский глава Дональд Трамп заявил, что США и Украина уже заключили сделку по редкоземельным ископаемым.