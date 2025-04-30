Евросоюз (ЕС) готовит альтернативный план для поддержания санкций против России в случае, если администрация президента США Дональда Трампа решит выйти из мирных переговоров по Украине. Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она отметила, что в настоящее время США обдумывают возможность выхода из сделки, и Европе необходимо действовать в соответствии с текущими обстоятельствами. Также Каллас в интервью Financial Times подчеркнула, что ЕС никогда не признает Крым частью России. В свою очередь, депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с призывом изучить историю после ее заявления о непризнании российского статуса Крыма. Ивлев отметил, что Каллас как дочь «номенклатурного члена КПСС в Советской Эстонии» должна была уделить внимание урокам истории, касающимся прекращения отношений ведущих мировых держав с Советской Россией после революции 1917 года. Ранее генерал-майор ВВС Турции в отставке Беязыт Караташ заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен признать утрату Крыма и Донбасса, иначе он рискует потерять и Черноморское побережье.