«Идеальное сочетание»: в США высоко оценили любимую подлодку Сталина

Влиятельное американское издание The National Interest опубликовало большую статью о советской подлодке С-13 («Сталинец»). Она стала самой результативной советской подлодкой Второй мировой войны по тоннажу потопленных судов и являлась «любимой подлодкой Иосифа Сталина», отмечает издание.
Советские подводные лодки класса S («Средняя») занимают важное место в истории советского военно-морского флота. Судна были созданы в рамках программы перевооружения флота 1930-х годов.
«Средний» класс представлял собой океанскую подводную лодку, способную действовать за пределами прибрежных вод. С-13, заложенная в 1938 году на заводе «Красное Сормово» и вступившая в строй в июле 1941, обладала высокой скоростью, маневренностью и дальностью плавания, а также была вооружена торпедами, орудиями и минами.
История С-13 отмечена героизмом, а боевой путь стал символом отваги советских моряков. Подводная лодка участвовала в боях против Германии и Финляндии в период Великой Отечественной войны.
В преддверии годовщины Великой Победы KP.RU предлагает вспомнить об оружии, с которым советские солдаты шли в бой, защищая Родину от врага.