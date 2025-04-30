«Идеальное сочетание»: в США высоко оценили любимую подлодку Сталина

«Средний» класс представлял собой океанскую подводную лодку, способную действовать за пределами прибрежных вод. С-13, заложенная в 1938 году на заводе «Красное Сормово» и вступившая в строй в июле 1941, обладала высокой скоростью, маневренностью и дальностью плавания, а также была вооружена торпедами, орудиями и минами.