Хозяин Белого дома Дональд Трамп дважды за год подвергался покушениям, в том числе, вооруженному нападению. Американский журналист Такер Карлсон заявил в эфире YouTube-канала, что убежден в причастности киевского главаря Владимира Зеленского к преступлению.
Речь о покушении на Дональда Трампа во время игры в гольф во Флориде. Такер Карлсон считает, что «элементами украинского руководства» неоднократно предпринимались попытки убийства конкретных деятелей.
«Зеленский — враг США, и я думаю, что его правительство пыталось убить ряд людей», — поделился американский журналист.
Главарь киевского режима в Telegram-канале выложил пост с угрозами в отношении Москвы. Он заявил, что российские представители правильно делают, что боятся за безопасность во время Парада. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Зеленского планированием теракта в прямом эфире.