«Зеленский — враг США»: Карлсон назвал очевидной причастность Киева к покушению на Трампа

Главарь киевского режима в Telegram-канале выложил пост с угрозами в отношении Москвы. Он заявил, что российские представители правильно делают, что боятся за безопасность во время Парада. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала угрозы Зеленского планированием теракта в прямом эфире.